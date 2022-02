A cura di Ludovica Ragonesi

Il Festival di Sanremo 2022 li ha visti protagonisti con le rispettive canzoni, che sono già in vetta alle classifiche.

Lei eterea, elegante e intensa nella sua performance di “O forse sei tu” all’Ariston.

Lui grintoso, provocatore e… con muscoli in vista nell’esibizione di “Insuperabile”! Ed ora li ritroviamo insieme.

Parliamo di Elisa e Rkomi, che da oggi, 11 febbraio, presentano al pubblico il nuovo brano “Quello che Manca”.

I due artisti avevano già lavorato insieme con i brani di successo “Blu” e “Blu Part II”.

Una sinergia, quella nata tra i due cantanti, talmente profonda da non potersi esaurire. È la stessa Elisa che, raccontando del suo rapporto con il cantante milanese, usa parole dolci e significative: “La nostra collaborazione era destinata a non esaurirsi, le nostre anime e le nostre sensibilità erano destinate a rincrociarsi. “Quello che manca” è un nuovo episodio della nostra amicizia e della stima che proviamo l’uno per l’altro”.

Rkomi invece, quasi incredulo per la terza collaborazione con la grande artista Elisa, si mostra infinitamente grato per questa grande occasione.

I fan di entrambi gli artisti sono in estasi per quella che sarà sicuramente una nuova hit.

