Mediaset: l’addio dell’ex cavaliere di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo.

Marco Firpo, il cavaliere dai lunghi capelli biondi è passato alla storia di Uomini e Donne perché conquistò Gemma Galgani.

Qualche anno fa Marco si presentò alla corte di Maria De Filippi per trovare la donna della sua vita e rimase colpito da Gemma. I due si sono frequentati per qualche mese e tutto sembrava andare a gonfie vele fino a quando, improvvisamente, Firpo ha lasciato la trasmissione ed è scomparso letteralmente dalle scene. Non è più apparso né in tv né nella vita di Gemma. Il motivo? Una terribile malattia.

Per circa un anno, il cavaliere è entrato e uscito dagli ospedali per un problema di salute. L’uomo ha avuto una endocardite infettiva ed è stato costretto a sottoporsi ad interventi a cuore aperto. Ha rischiato la vita, come ha raccontato lui in una recente intervista rilasciata a Di Più Tv.

Dopo questo terribile periodo, Marco ha deciso di cambiare vita. Non si è ancora fidanzato, Il cavaliere si è spostato dalla Liguria in Puglia e attualmente si trova in terra salentina dove si occupa di ristrutturazione di alcune case storiche. Uomini e Donne per lui rimane un bel ricordo.

