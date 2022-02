A cura di Ludovica Ragonesi

Spente le luci sul Festival di Sanremo, si accendono le polemiche.

La cantante Emma Marrone è stata attaccata duramente dal giornalista Davide Maggio per il look sfoggiato durante il Festival di Sanremo.

Il giornalista, commentando il look della Marrone sul palco dell’Ariston, ha definito inadeguate le calze a rete su una “gamba importante”.

Non si è fatta di certo attendere la risposta di Emma che, in una diretta social, ha lanciato un messaggio tagliente e diretto:

"Buongiorno a tutti dal Medioevo, il bodyshaming con il linguaggio politically correct, non so se è più imbarazzate o noioso. Ma non commentiamo questo. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime: evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare, sia che abbiate gambe importanti o meno. Anzi, con le calze a rete abbinate anche una minigonna e mostratele queste gambe importanti”.

Come sempre Emma mostra il suo carattere e non le manda di certo a dire.

Ma la questione non sembra essersi ancora chiusa.

Davide Maggio infatti non si è arreso ed ha replicato punzecchiando ancora una volta la cantante salentina che avrebbe - stando alle parole del giornalista - semplicemente un problema di accettazione del proprio corpo. Non pago, ha rincarato poi la dose, dicendole addirittura di vergognarsi per aver aizzato fan e follower contro di lui.

Dobbiamo aspettarci una nuova risposta da parte di Emma o è più probabile che la cantante decida di bypassare la provocazione?

