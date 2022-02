A cura di Benedetta Esposito

Nuova stagione delle Iene, nuova conduttrice. Belen inaugura l’inizio puntata con una promessa.

Anche quest’anno un gruppo di uomini e donne, in giacca e cravatta, si sono riuniti per intrattenere il pubblico su Italia1. Stiamo parlando del cast delle Iene Show, il programma delle inchieste e delle interviste, tanto atteso, come sempre, ma questa volta un po' di più. Il motivo? I nuovi conduttori.

Reduci da precedenti collaborazioni come Tu Si Que Vales e Scherzi A Parte, eccoli comparire sul palco delle Iene: Belen Rodiguez e Teo Mammuccari.

Tra i due è però Belen la novità, “iena” per la prima volta, ha aperto la puntata in grande stile e non stiamo parlando solo di outfit. Sicuramente il nuovo taglio di capelli (frangetta) e la divisa nera (distintiva proprio del programma) non sono passati inosservati, ma ad aver colpito maggiormente gli spettatori è stato il suo discorso di apertura.

Belen inizia raccontando di una conversazione tra lei e suo figlio Santiago, il primogenito avuto con l’ex (o forse non più) Stefano De Martino.

“Qualche giorno fa mentre uscivo di casa per venire in questo studio per la prima volta, ho salutato mio figlio con un bacio. “Santiago mi fa sempre delle piccole scenate.(…) ‘Mamma, ma dove vai?’, ‘A fare quella cosa di cui ti ho sempre parlato’, (…) ‘Il tuo sogno, mamma?’, ‘Sì, proprio il mio sogno, amore’“.

Dopo questa tenera scena madre e figlio, la conduttrice continua…

“Le Iene sono il mio sogno da quando sono arrivata in Italia e guardando i ragazzi e le ragazze che indossano questa divisa, ho sempre desiderato essere una di loro, perché essere una Iena significa stare dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sa come chiederlo. Questa trasmissione prova a cambiare le cose, ti fa riflettere, incazzare, ma anche divertire. È qualcosa che va oltre lo spettacolo, è una grande famiglia, la mia nuova famiglia. Io vorrei farne parte con tutto il mio impegno. il divertimento, la leggerezza e la gioia che non mancano mai nella mia vita”.

Ed ecco la promessa: “Per questo prometto di darvi tutto l’amore di cui sono capace”.

Non ci resta che augurarle un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura.

