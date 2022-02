A cura della Redazione

Rai: fine di un amore per Fiorello. Scoperto il tradimento dello showman di Sanremo. Ecco di cosa si tratta

Rosario Fiorello è uno dei personaggi più amati della tv italiana.

Anche quest’anno, seppur non per l’intera durata della kermesse, ha affiancato il suo amico e collega Amadeus sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2022.

In passato Fiorello è stato oggetto di gossip. In particolar modo una delle sue tante storie d’amore ha destato l’interesse generale del grande pubblico. La storia d’amore tra Fiorello e la bella attrice Anna Falchi. Un amore durato per ben 2 anni che però non si è conclusa bene.

Ed è stata proprio lei, Anna Falchi, a confessare in un’intervista il motivo della rottura.

La famosa attrice e conduttrice negli anni ’90 e 2000 era una vera e propria sex symbol. Nella sua storia d’amore con Rosario Fiorello ha scoperto un tradimento proprio da parte del simpatico mattatore di casa Rai. Ma il modo in cui ne è venuta a conoscenza è stato terribile.

L’amore tra Falchi e Fiorello nasce nel 1994. I due diventano una delle coppie che invade le pagine del gossip e della cronaca rosa. Ma nel 1996 questa bellissima storia d’amore giunge al termine a causa del tradimento del conduttore radiofonico.

All’epoca Anna Falchi era sul set di un film di Dino Risi. Chiede qualche ora per potersi allontanare e andare dal suo amore, Fiorello, per festeggiare il suo compleanno. Ed è così che, grazie ad un volo da Roma a Milano, arriva nella casa proprio dove abitavano insieme, e lì scopre Fiorello in atteggiamenti intimi con un’altra donna.

Ad oggi entrambi hanno relazioni diverse. Fiorello è da anni sposato e lo stesso vale per la bell’attrice Anna Falchi, che si è buttate alle spalle questa brutta esperienza.

