Can Yaman e Francesca Chillemi ritornano a Palermo per completare le riprese della serie tv Viola come il mare, prodotta dalla Lux Vide.

Qui si fermeranno molto probabilmente una settimana insieme a tutta la troupe, alloggiando quasi sicuramente nello stesso albergo dell'autunno scorso.

Infatti il loro sarà un ritorno nel capoluogo siciliano, avendo già trascorso un mese a Palermo per girare le riprese nel centro storico palermitano e sulla spiaggia di Mondello.

Le fan non stanno nella pelle, pronte a accogliere di nuovo Can Yaman con tutto l’entusiasmo e il calore proprio delle donne siciliane. E non potevano avere un regalo migliore per il giorno di San Valentino, festa degli innamorati.

Intanto il comune di Palermo ha già predisposto una serie di divieti dal 14 al 21 febbraio nel centro storico della città per permettere le riprese della fiction che, secondo quanto si è appreso, dovrebbe debuttare su Canale 5 l’11 marzo prossimo in prima serata.

Per Francesca Chillemi sarà l’occasione anche per rivedere la sua famiglia essendo lei stessa siciliana, nativa di Barcellona del Gozzo in provincia di Messina.

