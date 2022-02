A cura della Redazione

Demet Özdemir: dice no all’ex partner Can Yaman. Fan deluse. Ecco cosa è successo.

Nelle ultime ore i siti gosspi turchi rivelano il nuovo lavoro per Disney + con Demet Özdemir.

La nuova soap opera si intitolerà Dünya İle Benim Aramda, e le riprese inizieranno a marzo 2022.

Accanto all’attrice di DayDreamer ci sarà Kerem Bursin, attore famoso per la serie Love is in the air.

Da quello che si apprende sul web n queste ore sembra che la bella Demet Özdemir abbia rifiutato Can Yaman nella nuova serie che sta per girare per Disney +.

La notizia di un nuovo lavoro di Demet e Can aveva fatto sognare e sperare le fan dei due attori turchi. Ma da quanto si apprende la Özdemir si è letteralmente rifiutata di lavorare con lui.

Ovviamente non ci sono conferma su questo e tanto meno si conoscono i motivi di tale rifiuto.

Il rapporto tra i due è finito poco dopo il termine delle riprese di DayDreamer in Turchia.

Sempre secondo la stampa turca, Can avrebbe tradito la bella Demet, ma nemmeno su questo ci sono conferme. Quello che sembra certo è che Demet Özdemir avrà la sua serie in Disney + insieme a Kerem Bursin, altro attore super amato in Italia.

Da quanto si legge sui siti turchi, anche Can Yaman avrà la sua soap opera tutta nuova per Disney Plus.

Insomma i due volti di DayDreamer ritorneranno sul piccolo scherzo a deliziare le fan, ma non insieme.

