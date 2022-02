A cura della Redazione

Mediaset: ex ballerina da Amici di Maria De Filippi a Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Ecco chi è.

Nella puntata di domenica di Amici ennesimo scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. I due professori hanno ammesso di stimarsi molto dal punto di vista professionale, ma non riescono proprio ad andare d’accordo quando si tratta di prendere decisioni sugli allievi di Amici.

Punto di discordia, Mattia, allievo di Raimondo Todaro.

Il ballerino si era infortunato ed era dovuto stare fermo per diverse settimane.

Domenica, però, approfittando della sua ripresa, la Celentano ha proposto una sfida. Ha fatto così entrare 5 ballerini di latino scelti da lei, li ha fatti confrontare e tra questi ha scelto Leonardo Lini.

Proprio su quest’ultimo, Maria ha detto una cosa che ha spiazzato tutti. “Sua sorella ha fatto la professionista di latino qua e poi è andata a Ballando con le stelle”.

Giada Lini è il suo nome. È stata professionista ad Amici nel 2014 e qui ha conosciuto un allievo, Graziano Di Prima, di cui si è innamorata. I due sono stati poi ingaggiati insieme dalla compagnia australiana ‘Burn The Floor’. Nel 2018, sempre insieme, hanno lavorato a Strictly come Dancing Live, la versione inglese del programma ‘Ballando con Le Stelle’. Successivamente, però, la coppia ha deciso di tornare in Italia e lo scorso anno lei è diventata una maestra proprio di Ballando con le Stelle 2021 ed ha partecipato al programma in coppia con Fabio Galante.

