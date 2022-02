A cura della Redazione

Rai: Serena Bortone, “avances” a Sanremo al ballerino di Ballando con le stelle? Ecco di cosa si tratta.

Il ballerino Samuel Peron ha confessato ciò che ha fatto la conduttrice Serena Bortone una sera, lasciando tutti quanti a bocca aperta.

La donna ha superato i limiti. Una vera e propria dichiarazione che ha messo un po’ d’imbarazzo.

Samuel ha partecipato sin dalla seconda edizione A Ballando con le stelle, riscuotendo molto successo ed è uno dei ballerini amati dal pubblico televisivo.

La conduttrice, invece, è famosa per presentare l’attuale programma della Rai Oggi è un altro giorno, un talk show televisivo che racconta la vita degli ospiti, che sono spesso celebrità del passato.

Il ballerino ha parlato di lei e di come si è mostrata di recente. Quello che è successo la sera dopo del Festival di Sanremo ha dell’incredibile. Difatti, l’uomo ha affermato: “La sera, dopo il Festival, Serena si scatenava”.

Da quanto racconta Samuel Peron, Serena è stata definita dal ballerino come maschio alfa, per via della sua intraprendenza e del suo modo di fare.

Un lato nascosto della conduttrice che proprio nessuno avrebbe mai immaginato, visto che di fronte alle telecamere il suo modo di essere è sempre pacato e professionale.

