Ve la ricordate Naomi Rivieccio? La giovane cantante napoletana, oggi 30enne, ha partecipato nel 2018 ad X Factor nella squadra di Fedez, classificandosi al secondo posto dopo Anastasio.

Ebbene, la carriera di Naomi non si è fermata lì, ma negli anni successivi ha avuto modo di farsi apprezzare per la sua bella voce arrivando a cantare persino nel film Aladdin con Mena Massoud, Naomi Scott e Will Smith.

Raggiante Naomi per quel primo traguardo importante: “Ieri sera all'anteprima italiana del Live Action Aladin ho vissuto un sogno. Ho provato delle emozioni fortissime nell'ascoltare, per la prima volta, la mia voce all'interno del film e sono stata orgogliosa di cantare dal vivo uno dei brani che ha accompagnato tutta la mia infanzia”.

Dal 2020 Naomi partecipa come vocalist nell’orchestra diretta Paolo Belli che accompagna le esibizioni dei “ballerini” al programma Ballando con le Stelle diretto da Milly Carlucci.

Ma la visibilità più grande Naomi l’ha avuta quest’anno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, che ha visto la vittoria del duo Mahmood & Blanco. Infatti è stata una delle vocalist più inquadrate dalle telecamere della Rai durante le esibizioni dei cantanti nelle cinque serate sanremesi.

Apprezzamenti le sono giunti da più parti. Sul suo profilo Instagram un messaggio sintetizza un po’ il pensiero di molti. Scrive Adele: “Ti ho sempre ammirata per la tua voce che è pazzesca... ma non capisco perché fai la corista e non ti sei presentata come cantante come tutti gli altri, che detto tra di noi sei migliore di tanti che stanno lì. Spero con tutto il cuore di rivederti come protagonista”.