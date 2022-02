A cura di Franci Russo

Nessuno ci avrebbe mai scommesso e invece… è successo.

Fedez posta una foto nelle sue storie di Instagram ed il web si scatena.

Il cantante milanese ha abituato i suoi fan alla condivisione dei suoi momenti di vita quotidiana, con i figli, Leone e Vittoria, e con la famosissima moglie, l’influencer Chiara Ferragni.

Ma l’ultima immagine nelle storie di Instagram ha sconvolto il web più delle altre.

Fedez è stato a cena niente poco di meno che con Salmo.

Tra i due non è mai corso buon sangue. Risale infatti alla scorsa estate la polemica che si è scatenata dopo il concerto di Salmo ad Olbia.

Fedez, in quella occasione aveva accusato il rapper sardo di essere un irresponsabile per aver organizzato un concerto (in tutta segretezza e attraverso il passaparola) in piena emergenza sanitaria. Un concerto che si sarebbe svolto in barba alle norme sul distanziamento e sui limiti anti assembramento.

Per quell’evento del 13 agosto, lo stesso Salmo è stato indagato dalla Procura di Tempio, insieme a Kevin Lupetti, proprietario della ruota panoramica sotto cui era stato allestito il palco dove si era esibito il rapper olbiese.

In risposta alle critiche piovute da più parti, Salmo aveva risposto, senza mezzi termini in particolare a Fedez, a cui, in un video non le ha mandate di certo a dire: “Mi stai sul caz.., sei un artista o un politico? Ricordati che quando vieni in Sardegna, sei a casa mia!”.

Visti i toni dello scontro, non ci si aspettava certo che tra i due potessero appianarsi i dissapori.

Invece, a quanto pare, una cena ha posto fine alla “guerra” tra i due rapper, anche se Fedez, sulla foto pubblicata, ha aggiunto la didascalia “Quasi amici”.

Non sorprenderebbe certo se i due si fossero incontrati anche per “coronare” questa riappacificazione con un nuovo progetto artistico.

