A cura di Franci Russo

Laura Pausini, la cantante italiana più famosa all’estero, soprattutto in Spagna dove ha anche partecipato come coach al talent musicale The Voice, torna a far parlare di sé per un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Per il compleanno della piccola Paola, figlia della cantante e del suo compagno Paolo Carta, si è svolta una grande festa in casa Pausini.

La piccola ha compiuto nove anni e non poteva mancare la dedica social della mamma: “Sembra incredibile che siano passati già nove anni da quando sei qui con noi Paola… ogni notte mi addormento con la speranza che non mi chiederai mai di andare a dormire nella tua camera, ogni mattina mi sveglio felice perché sei ancora nel lettone con noi. Ti Amo Piccola Mia… io, babbo, Jader, Jacopo, Joseph, i nonni, gli zii e i tuoi cugini, siamo tanto orgogliosi di te! Buon Compleanno”.

Paola, oltre ad essere bellissima, è una bambina piena di energia e curiosità. Come racconta la stessa Laura Pausini, la piccola, ascoltando la canzone “Eyes Blue” ha sentito la parola Titanic ed ha chiesto alla mamma cosa fosse. Apprendendo del film, la bimba ha insistito per vederlo e le è piaciuto talmente tanto che ha voluto proprio che il Titanic fosse il tema della sua festa di compleanno.

Nella deliziosa carrellata delle foto che mamma Laura ha postato, si vede così la piccola Paola vestita anni ’20, con tanto del famoso ciondolo indossato da Rose, il personaggio protagonista del Titanic, interpretato da Kate Winslet.

Laura Pausini, non solo è una cantante riconosciuta a livello mondiale per le sue doti canore ed interpretative, ma è entrata nel cuore dei suoi milioni di fan proprio perché non ha mai perso di vista i valori importanti, come quello della famiglia. E la condivisione di un momento privato così prezioso ne è la testimonianza.

Sicuramente Laura porterà sul palco dell’Eurovision 2022 - a cui è stata affidata la conduzione insieme ad Alessandro Cattelan e Mika - oltre alla sua bravura e professionalità, anche il suo immenso cuore.

