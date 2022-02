A cura di Franci Russo

In attesa di vedere la prima puntata della serie tv Viola come il mare, con Can Yaman e Francesca Chillemi, in onda l’11 marzo su Canale 5, l’attore turco si prepara per una nuova iniziativa in occasione della Festa di San Valentino del 14 febbraio 2022.

Can Yaman sembra proprio inarrestabile. Spazia da tv a testimonial di brand, dall’esordio letterario con il libro autobiografico “Sembra strano anche a me” alla sua linea di profumi “Can Yaman Mania”.

Si parla di una sua partecipazione al programma televisivo L’Isola dei Famosi, mentre a giugno dovrebbero iniziare le riprese del film Sandokan, che lo vedrà protagonista accanto ad altri due grandi attori italiani, Luca Argentero e Roul Bova.

Nelle ultime ore Can Yaman ha informato i suoi fan di una nuova iniziativa per la Festa di San Valentino. L’annuncio su Instagram: “L’amore non può essere celebrato un solo giorno. È una fiamma che va alimentata con atti gentili e gesti profondi. Ed è per questo che ho pensato di dimostrare il mio affetto e la mia gratitudine a voi che mi sostenete lungo il percorso, non un solo giorno ma costantemente. Grazie. Su @canyamanmaniaofficial scoprirete la nostra iniziativa che ho pensato per voi nel mese di febbraio”.

Non solo per San Valentino, ma per tutto il mese di febbraio, i fan che acquisteranno Mania riceveranno in omaggio un elegantissimo gioiello realizzando da Marlù. Inoltre, all’interno della confezione sarà incluso il segnalibro della sua autobiografia.

Can sceglie così di essere ancora più vicino a tutte le donne, mostrando loro il suo affetto e la sua gratitudine. La special edition potrà essere acquistata sul sito canyaman.it oppure direttamente negli store selezionati Marlù.

