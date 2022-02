A cura della Redazione

Mediaset: brutte notizie per la conduttrice di Canale 5. Ecco cosa è successo.

Federica Panicucci è stata vittima di un particolare e pericoloso incidente.

Sui social ha postato le foto per denunciare l’accaduto e per chiedere alle persone che la seguono di fare molta attenzione. La conduttrice di Mattino 5 è stata vittima di uno spiacevole incidente di cui ne ha denunciato l’accaduto sui social: “Questo è il tetto vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno. Per fortuna il vetro ha resistito. Sono viva per miracolo”.

Un forte spavento per Federica Panicucci che ha documentato tutto sui social con foto dettagliate dell’auto incidentata. Fortunatamente la conduttrice sta bene, non ha riportato alcun danno fisico, ma solo un forte spavento per quel che sarebbe potuto accadere.

Un episodio veramente pericoloso per Federica Panicucci salvata, probabilmente, dal fatto che la tegola non ha colpito il punto di rottura del vetro che, altrimenti, si sarebbe frantumato in mille pezzi investendo chi era alla guida dell’auto.

Federica Panicucci non è

stata l’unica a dover far fronte ad episodi spiacevoli legati alle forte raffiche di vento dei giorni scorsi. Stamattina il vincitore del 72° Festival di Sanremo, Mahmood, a Radio Deejay ha raccontato di aver fatto tardi proprio per impegnato a raccogliere i cocci di un grosso vaso che si è rovesciato per il forte vento andando in frantumi.

Potrebbe insteressarti anche:

Love Tactics: il trailer del nuovo film di Demet Ozdemir diventa virale. Il video

Rai: nuovo amore tra i protagonisti di Doc - nelle tue mani. Ecco chi sono

Can Yaman, un regalo alle fan per San Valentino. Ecco di cosa si tratta

Can Yaman: fine dell’amicizia con Roberto Macellari? Ecco cosa è successo

Mediaset: Raimondo Todaro fatto fuori da Amici di Maria De Filippi? Ecco cosa è successo

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI