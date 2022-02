A cura di Ludovica Ragonesi

Dopo il Festival di Sanremo, ci si prepara a vivere un altro importantissimo evento musicale: l’Eurovision Song Contest 2022, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio.

I nomi dei conduttori sono già stati svelati: Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan saranno alla guida dello show che raggiungerà le case di tutte gli europei.

Per l’Italia gareggerà di diritto il vincitore del Festival di Sanremo. Sarà quindi la coppia Mahmood&Blanco a portare sul palco del PalaOlimpico l’emozionante “Brividi”.

Ma i neo vincitori di Sanremo potrebbero non essere gli unici cantanti italiani in gara.

Molti musicisti nostrani, infatti, puntano alla competizione europea, che ingolosisce in tanti visto il successo travolgente dei Maneskin, vincitori dell’edizione 2021 dell’Eurovision, attraverso una “scappatoia”: sono diversi, infatti, i nomi dei cantanti che hanno deciso di candidarsi per rappresentare San Marino all’Eurovision.

Sabato 19 febbraio si terrà la finalissima di “Una voce per San Marino”, il contest che decreterà il rappresentante della piccola enclave all’Eurovision.

E, con grande sorpresa, ecco i nomi degli italiani che sperano che San Marino dia loro il lasciapassare per Torino: Achille Lauro, Ivana Spagna, Blind e Valerio Scanu. Non ci sarà invece La Rappresentante di Lista, che sui social aveva annunciato l’intenzione di gareggiare per San Marino, ma fuori tempo massimo per presentare la candidatura.

Non resta che attendere quindi la finale del 19 febbraio per sapere quale e se ci sarà un altro artista italiano per cui fare il tifo.

