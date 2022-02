A cura di Benedetta Esposito

Benedetta Rossi ha in serbo una sorpresa davvero speciale che farà contenti grandi e bambini e la svela su Instagram.

Con qualche chilo in più e una marea di buoni propositi, tutti, o quasi, hanno iniziato il nuovo anno con speranza ed allegria, ma per la food-blogger e cuoca italiana Benedetta Rossi le cose sono andate un po' diversamente.

Un annuncio su Instagram è stato ciò che ha creato apprensione e preoccupazione tra i suoi innumerevoli fan, nei primi giorni di gennaio, come un fulmine a ciel sereno.

La cuoca aveva infatti annunciato di doversi sottoporre ad un delicato intervento alla schiena, ammettendo, ella stessa, di essere preoccupata per l’operazione ed il conseguente esito.

Fortunatamente, dopo qualche giorno è comparsa su Instagram la foto che tutti aspettavano: Benedetta, stanca ma sorridente e soprattutto con il suo tipico pollice in su.

Qualche altra foto della sua convalescenza e poi stop. Molti si sono chiesti il motivo dell’assenza della sua assenza dai social, ma forse abbiamo scoperto il motivo: la preparazione di un nuovo progetto.

La Rossi è prontissima a ritornare al massimo delle sue forze in versione super eroina: SuperBenny.

“Vi presento Super Benny!

Non avrei mai pensato di poter diventare un cartone, è una delle esperienze più incredibili della mia vita.

Grazie a Discovery Italia, io, Marco, Cloud e la nostra casa, saremo protagonisti di una serie animata.

Non vedo l’ora di raccontarvi di più e soprattutto di guardarla insieme a voi… dovremo aspettare ancora qualche mese, intanto eccovi qualche disegno in anteprima.”

Benedetta Rossi diventerà un adorabile e colorato avatar, fatto a sua immagine somiglianza, che avrà anche la sua voce, sarà infatti lei stessa a doppiarsi e narrare una serie di eventi per i venti episodi che compongono la serie.

Super Benny sarà una specie di autobiografia o documentario sulla vita della cuoca. Un paesaggio “bucolico”, quello del suo casolare immerso nella campagna marchigiana, farà da sfondo alle vicende della vita quotidiana di Benedetta, che si destreggerà tra i fornelli, la natura, il marito Marco e l’ultimo arrivato della famiglia, il suo nuovo cagnolino Cloud.

Perché allora l’appellativo super? “Essere diventata una sorta di amica per i più piccoli mi gonfia di orgoglio. Per questo è doveroso mandare loro dei messaggi in cui credo», Il cartone sarà una specie di «espansione della nostra vita, con una morale di fondo che rispecchia quello in cui crediamo. Sono una specie di Mary Poppins moderna, che risolve ogni volta dei piccoli problemi con un'idea.”

Benedetta diventerà come un’eroina, una moderna Mary Poppins, pronta ad accorrere per risolvere i pasticci e gli imprevisti che scombussolano le giornate di tanto in tanto.

La serie nasce in formato di cartone animato, ma è pensata non solo per i più piccoli ma anche per tutti coloro che, da anni, si lasciano ispirare e consigliare in cucina da Benedetta.

Essa farà parte del progetto di Discovery e sarà disponibile da maggio sulla piattaforma di streaming, poi su Frisbee e canale 44 del digitale terrestre.

È vero, mancano ancora tre mesi all’uscita di Super Benny, ma Benedetta ha pensato anche a questo. Nell’attesa, potete cimentarvi a replicare le ricette dei dolci di carnevale con un solo impasto che troverete sul suo profilo Instagram.