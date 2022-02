A cura della Redazione

Rai: Mara Venier lascia la Rai? Ecco chi prenderà il suo posto a Domenica In.

Non è un segreto che da un po’ di tempo Mara Venier abbia espresso il desiderio di allontanarsi dalla Rai e, più in generale, dalla televisione. Già l’anno scorso aveva dichiarato che sognava di ritirarsi a vita privata, dal momento che condurre Domenica In era davvero molto impegnativo da gestire, soprattutto per una donna come lei di 71 anni.

Aveva detto che forse, dopo circa trent’anni, sarebbe tornata a recitare al cinema, e sarebbe stata sicuramente una grande emozione per i suoi estimatori rivederla sul grande schermo. Ma per fortuna il pubblico l’ha convinta a condurre un’ultima stagione, così come è stato.

Pochi giorni fa si è tornati sull’argomento e Mara Venier questa volta è sembrata davvero convinta di lasciare lo show di Rai 1.

Ovviamente sarebbe una grande perdita per la Rai costretta a cercare un collega o una collega alla sua altezza, cosa non facile.

Una possibile sostituta potrebbe essere Bianca Guaccero.

La notizia è uscita fuori nel corso di una puntata di Detto Fatto, quando Carla Gozzi ha posto alla conduttrice una domanda molto specifica. “Mara Venier ha dichiarato che l’anno prossimo non sarà a Domenica In. Tu sai chi ci andrà, hai qualche new? Perché un uccellino mi ha detto…”, come a far intendere di sapere qualcosa. La showgirl ha confermato di essersi proposta come sostituta, ma ancora non si sa cosa decideranno i vertici Rai.

