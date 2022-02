A cura della Redazione

Mediaset: Ilary Blasi annuncia la prima concorrente all’Isola dei Famosi. Fan entusiaste. Ecco chi è

Inizia a prendere forma L’Isola dei Famosi 2022.

Ilary Blasi che ha scelto una nuova concorrente per il reality. A lanciare la notizia nuovamente TvBlog.it.

Il reality dovrebbe partire subito dopo la fine del Grande Fratello Vip 6. Secondo i rumors riportati dal portale TvBlog.it, all’Isola dei Famosi ci sarà Carolina Morace. Sul sito si legge: “Farà parte del cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi“.

Questa sarebbe un’occasione importante per Ilary Blasi, che potrebbe convincere la Morace per la prima volta a partecipare all’Isola dei Famosi ma anche per la prima volta in assoluto in un reality.

Carolina Morace, come riporta sempre TvBlog, avrebbe accettato l’offerta di Ilary Blasi per partecipare all’Isola dei Famosi. Inoltre la Morace dovrebbe fare questa avventura in Honduras da sola, visto che quest’ anno in trasmissione ci saranno i concorrenti in coppia.

In molti sono curiosi di sapere come se la caverà l’ex calciatrice all’interno del reality. Al momento quel che è certo però è che il rumor ancora deve essere confermato né dalla produzione del programma Mediaset, né dalla Morace stessa.

Quel che è confermato, invece è il nome degli opinionisti che saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Mentre invece l’inviato dall’Isola di Palapa, a sorpresa, sarà Alvin.

