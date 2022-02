A cura di Benedetta Esposito

È arrivato un nuovo compagno per Tiziano Ferro ed è lui stesso a darne la notizia su Instagram.

Dal lontano 2002, anno in cui divenne famoso con la canzone Perdono, Tiziano Ferro è oggi uno dei più influenti e innovativi cantautori italiani contemporanei.

Un passato non proprio semplice il suo. Diventato vittima di bullismo, umiliato prima per la sua obesità e poi per la sua omosessualità, oggi Tiziano Ferro è dalla parte dei più deboli, dalla parte di chi la società ha preso di mira.

È per questo che, da molti anni, il cantante aderisce a svariate iniziative di solidarietà e di beneficenza, e il suo aiuto arriva anche agli animali in difficoltà. Proprio l’anno scorso è diventato testimonial a titolo gratuito di “Code di Casa”, una campagna promossa dal Ministero per contrastare l’abbandono degli animali d’affezione e per sensibilizzare sempre di più la popolazione sul possesso responsabile e sull’importanza dell’adozione.

Del suo amore per gli animali Tiziano non ne fa mistero e sui social condivide spesso foto che lo ritraggono in compagnia dei suoi cani.

Giusto questa mattina, su Instagram, è apparso un video ed una scritta: “Si chiama Johnny ma ormai lo chiamiamo Gianni. Ha 8 anni. Abbandonato e finito nella lista “eutanasia” di un brutto canile, perché per lui non c’erano richieste. Pensare a questo mi strazia il cuore. Ma la sua vita d’ora in poi sarà solo gioia e amore infinito. Perché la scomparsa di Jake possa significare qualcosa: il nuovo inizio per un altro angelo che viveva a un centimetro dal nulla. Benvenuto a casa Gianni!”.

Ancora una volta, Tiziano Ferro ha salvato un cane dal triste destino del canile.

Dopo aver dato benvenuto al nuovo amico a 4 zampe, il cantante si rivolge ai fan e conclude così: “Se avete bisogno d’amore ricordate sempre che i cani adulti sono una garanzia: dolci, mansueti, capaci di insegnare smisurata gratitudine - pensateci!”.

