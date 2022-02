A cura della Redazione

Demet Özdemir, una bellissima dichiarazione d’amore nei confronti dell'attrice turca.

Demet Özdemir, l’attrice turca diventata famosa per la serie tv Daydreamer – Le ali di un sogno, dove è protagonista insieme a Can Yaman di una romantica storia d’amore, è molto apprezzata e seguita in Italia, dove sono nati molti fan club a lei dedicati.

Non passa giorno che l’attrice non riceve messaggi da parte di suoi ammiratori per la sua bellezza, bravura e semplicità. Messaggi di uomini ma anche, se non soprattutto, di donne.

Uno di questi ci ha particolarmente colpiti perché scritto da una donna, Martina, che esprime un sentimento d’amore smisurato nei confronti dell’attrice turca. E lo fa in turco, pubblicando su Instagram un messaggio sotto un post di Demet.

“Cara Demet, come stai oggi? Non sai quanto mi manchi ogni giorno. Non so cosa dire se non ringraziarti. Ti ringrazio perché non è un buon momento per me. Ma per essere felice mi basta un tuo sorriso, una tua foto. Voglio che tu lo sappia, solo tu puoi farmi sorridere quando tutto mi va storto, tu sei la mia forza, tu sei il mio tutto, la mia ragione di vita. Per te combatto, spero, sogno. Non sarei la stessa senza di te. Grazie per esserci davvero, sei una donna da ammirare. Sei la persona che tengo stretta nel profondo del mio cuore, sei tutto per me, farei qualsiasi cosa per vederti felice. Per favore sorridi sempre, meriti di essere felice e sorridi perché vivo ogni giorno solo per il tuo sorriso. Ti voglio tanto bene. Martina”.

Difficilmente ci siamo imbattuti in un sentimento così forte da parte di un’ammiratrice nei confronti del suo idolo.

Intanto Demet Özdemir tornerà in Italia sul piccolo schermo con un’altra storia d’amore dal titolo “Love Tactis”. Si tratta di commedia romantica che sarà disponibile a livello mondiale da venerdì 11 febbraio sulla piattaforma in streaming Netflix.

