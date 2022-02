A cura della Redazione

Rai: confessione di Alberto Matano in La Vita in Diretta. Ecco di cosa si tratta.

Gli opinionisti de La vita in diretta invitati da Alberto Matano discutono come ogni giorno delle serate precedenti di Sanremo.

In particolare, oggetto di discussione è stata la confessione di Massimo Ranieri, il quale, collegatosi con la trasmissione di Matano, ha affermato quanto segue: “Nonostante i miei 71 anni, mi emoziono come se il tempo non fosse passato“.

Cristiano Malgioglio, colpito dalle dichiarazioni dell’artista, ha dichiarato: "I giovani arrivano sul palco, cantano e se ne vanno, solo le persone come voi si emozionano".

In seguito, la discussione si è spostata sulla performance di Cesare Cremonini, che per la prima volta si è trovato ad esibirsi sul palco di Sanremo. Il cantante, che ha proposto un medley dei propri singoli più famosi, è riuscito a far ballare l’intero pubblico dell’Ariston. E proprio su Cremonini gli opinionisti de La vita in diretta si sono lasciati andare in commenti profondi.

“Mi sono commosso, ha una maturità artistica impressionante“, ha detto Alberto Matano, che è parso folgorato dall’esibizione di Cremonini. Anna Pettinelli, nell’elogiare l’interprete, non ha trattenuto un commento più che esplicito. “Sono pazza di lui” – ha esclamato l’opinionista, che non si aspettava la replica scatenata del conduttore – “Tutti siamo pazzi di lui!”.

Potrebbe interessarti anche:

Rai: è amore tra i due famosi insegnanti di Ballando con le Stelle. Fan scatenate. Ecco chi sono

Guai in vista per Emma Marrone? Inseguita dai carabinieri nella notte. Ecco cosa è successo

Brutta avventura per una nota influencer, fan in apprensione. Ecco di chi si tratta

Rai: triste addio per Luca Argentero. Una grande perdita per l'attore di Doc- nelle tue mani

Rai: guai per la protagonista de Il Paradiso delle Signore. Ecco cosa è successo

Rai: Emma Marrone e Stefano De Martino. Il gesto che ha commosso il web. Ecco cosa è successo

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI