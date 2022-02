A cura di Franci Russo

Il giorno dopo l’esibizione di Cesare Cremonini al Festival di Sanremo come super ospite, echeggiano ancora nelle orecchie i lunghi applausi tributati dal pubblico del teatro dell’Ariston al cantante bolognese. Una performace di altissimo livello che ha ottenuto consensi unanimi, sia dagli addetti ai lavori che dal pubblico televisivo.

Ma come ha accolto questo trionfo oltre le aspettative l’autore di tanti grandi successi?

“Non ho dormito molto questa notte per l’adrenalina che mi ha trasmesso il palco di Sanremo e per l’emozione provata - scrive Cesare sul suo profilo Instagram -. Grazie con tutto il cuore. Amadeus, tutta la Rai, i miei collaboratori e musicisti e soprattutto voi. Grazie per questa serata fantastica in cui ho potuto esprimere ogni millimetro di passione e amore che ho per il palcoscenico, per la musica, e per la vita. Non posso che aspettare di vedervi in tour negli stadi di tutta Italia questa estate! Grazie”.

Fra tutti i commenti al suo post, ne abbiamo scelto uno, quello di Andrea, che sintetizza bene il pensiero di tutti gli altri: “Semplicemente di un'altra categoria, in tutto. Testi meravigliosi, melodie struggenti, presenza scenica da autentico frontman (del resto hai avuto un Maestro mica da poco!). Talento, qualità, emozione... tutto in una manciata di minuti che hanno certamente lasciato il segno, dimostrando che si può (e si deve!) ancora fare Musica suonata, pensata, finemente cesellata”.