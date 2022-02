A cura della Redazione

Mediaset: nuovo amore per l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi. Fan in delirio. Ecco chi è.

Aka7even, ha partecipato alla ventesima edizione del talent Amici, di Canale 5. In quella occasione ha frequentato per un periodo una sua collega, la ballerina di Latino, Martina Miliddi. Ma questa storia non è andata avanti, soprattutto perché uscita dal talent Martina ha iniziato una storia con il collega Raffaele.

La Miliddi aveva scritto sui social “Ti ho vissuto per mesi cercando di starti il più lontana possibile, ad oggi che ti ho con me ti dico che non ti voglio più stare lontana”. Ma Aka7even ha voluto rispondere, lanciando una frecciatina alla sua ex ragazza “Bello sputare nel piatto dove si mangia. A me parla la musica”.

Aka7even in questi giorni sta gareggiando per al Festival di Sanremo 2022, però non vuol far sapere chi è la bella ragazza di cui si parla da mesi.

Dopo aver vinto il premio Best Italian Act agli MTV, Aka7even ha svelato qualcosa in più della sua vita sentimentale, senza aggiungere però nessun particolare.

Infatti, alla domanda “Non si sbilancia nemmeno sulla sua fidanzata?”, la sua riposta è stata molto chiara: “La mia vita privata è mia. Siamo due ragazzi che vivono una storia semplice. Faccio musica, non gossip”.

Quindi, una ragazza al fianco del giovane cantante, ci sarebbe, ma per il momento non si conoscono né il volto né tanto meno il nome.

Qualche tempo fa, si era ipotizzato che la fidanzata potesse essere Alice De Bortoli, una delle protagoniste de “Il Collegio”, con quale Aka7even è stato paparazzato.

Saranno ancora insieme?

