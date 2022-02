A cura della Redazione

Mediaset: sospeso Amici di Maria De Filippi. L’ira delle fan. Ecco cosa è successo.

Il virus pandemico che sta mietendo tanti contagi in ogni parte del mondo ha raggiunto anche la scuola di Amici 2021. Già domenica scorsa, 27 gennaio, infatti, la diretta settimanale era stata sospesa a causa di positività riscontrate nello staff di ballerini.

Ennesima brutta notizia per Maria De Filippi. Arriva l’annullamento anche della prossima puntata, quella di domenica 6 febbraio.

Questo fa supporre ai numerosi fan che i casi positivi non siano affatto diminuiti, anzi tanti pensano che ci siano dei contagiati anche tra i concorrenti della scuola. Le reazioni dei telespettatori sono state durissime, soprattutto nei confronti della rete e della produzione.

Al posto della puntata della domenica, verrà trasmessa la seconda parte dello speciale già in parte andato in onda domenica scorsa. Questo contiene un approfondimento per ogni allievo, che racconta i suoi sogni, i suoi obiettivi e ciò che sta vivendo all’interno della scuola.

Cresce il malcontento tra le fan di Amici, e non si sa quando la trasmissione potrà tornare alla normalità.

Potrebbe interessarti anche:

Rai 1, in arrivo la seconda stagione di Makari: Claudio Gioè ci terrà compagnia per tre lunedì

Rai 1, la sconvolgente rivelazione Laura Pausini. Ecco cosa è successo

Mediaset, ex tronista di Uomini e Donne in ospedale: “Mi hanno dimessa ma non sto bene”

Rai: brutte notizie per l’attrice di Un Posto al Sole. Ecco cosa è successo

Mediaset: addio della storica ballerina di Amici di Maria de Filippi. Ecco di chi si tratta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI