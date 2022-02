A cura di Benedetta Esposito

È ufficiale, Makari, la fiction ispirata ai romanzi e racconti di Gatetano Savattari, è in arrivo su Rai 1, con una seconda stagione.

Siamo ormai nel mezzo della settimana “sanremese” e il Festival sta quasi per volgere al termine. Dalla settimana prossima, non saranno più le canzoni a fare da sottofondo alle nostre serate, ma le storie e racconti di Claudio Gioè che, nei panni di Saverio Lamanna, ci farà compagnia per tre lunedì sera, con la seconda stagione di Makari.

E se questo non vi basta e vi manca la musica, nessun problema, potrete godere della bellezza della colonna sonora, una produzione originale scritta da Ignazio Boschetto, interpretata dal gruppo Il Volo.

“Questa è una canzone che racconta la mia Sicilia, terra di saggi e stolti, fatta di diavoli e santi. Un brano ben attaccato alle tradizioni. Per me che l’ho scritta è un onore raccontare questa terra attraverso una fiction”.

Rimanendo in tema musicale, ad accompagnare le scene, ci saranno poi le melodie di Ralf Hildenbeutel, famoso compositore tedesco.

Gli eventi della seconda stagione di Makari saranno ambientati ad un anno di distanza da quelli della prima. Nell’ultimo episodio, abbiamo lasciato Saverio Lamanna sotto il sole di Makari, solo, senza la donna da lui amata, Suleima, partita per Milano. Nella seconda stagione, Saverio sarà una persona diversa, affranto dalla solitudine e scoraggiato nel vedere frantumarsi il suo sogno di diventare romanziere. Tutto cambierà con il ritorno di Suleima che però non sarà più la stessa.

Riuscirà il protagonista a riconquistare l’amore della sua vita?

Non ci resta che aspettare lunedì. Nel frattempo vi ricordo altri due appuntamenti: L’Amica Geniale per domenica e Lea, Un Nuovo Giorno per martedì.

