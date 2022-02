A cura di Benedetta Esposito

Rai, la seconda puntata del Festival di Sanremo vede tra i protagonisti Laura Pausini che sale sul palco dell’Ariston e presenta il suo nuovo brano “Scatola”.

La serata si apre con le parole di Amadeus che ricorda Monica Vitti, che proprio ieri, 2 febbraio, si è spenta all’età di 90 anni.

“La sua scomparsa non è solo un lutto per il mondo dello spettacolo ma per l'intero Paese. Una grande donna, una delle più grandi attrici della storia del cinema. Con le sue interpretazioni sempre diverse ci ha fatto piangere, pensare, ridere anche tantissimo quando al cinema per le donne i ruoli comici erano una rarità".

Un inizio davvero insolito quello di ieri per il Festival dove, fin da subito, l’euforia e la felicità caratteristiche di questo evento, hanno lasciato il posto a sentimenti più profondi di commozione, rabbia e malinconia.

La commozione per la morte di Monica Vitti, la rabbia di Lorena Cesarini co-conduttrice di Amadeus, criticata per il suo colore della pelle con pesanti offese razziste e poi la malinconia per “Scatola”, la canzone di una donna davvero speciale. Stiamo parlando di Laura Pausini.

“In realtà non parla di una scatola vera, è ovviamente una metafora, un modo per parlare di un qualcosa che contiene qualcosa di più importante, quindi nel mio caso è come se parlassi della mia mente, del mio cuore e quello che contiene sono i ricordi. In particolare è una canzone che è un dialogo tra me e la Laura del 1993, quindi è il ricordo di quello che è successo nella mia vita ed è una canzone che è nata come la Solitudine nel 1993. Anche questa è arrivata scritta da una persona che non sapeva che cosa stessi facendo e sto parlando di Madame che ringrazio molto… ha una personalità che mi affascina tantissimo. A marzo, una notte, mi è arrivato un mp3 che conteneva questa canzone. Mi sono resa conto che lei si era ispirata da una foto che aveva visto su uno dei miei social, una fotografia insieme alle mie compagne di classe e lei ha dedicato questa sua canzone ad un dialogo tra me e loro. Non sapeva però che io, in quel momento, stavo facendo il mio primo film”.

Dalla sua vittoria nel lontano 1993 con la canzone “Solitudine”, Laura Pausini è tornata ad emozionare il suo pubblico con nuovo brano, “Scatola”, scritto da Madame, metafora della sua vita, della sua mente e del suo cuore, un dialogo tra la Laura del presente e quella che sarebbe potuta essere.

“Scatola”, annuncia la Pausini, sarà la colonna sonora del suo primo film “Piacere di Conoscerti” che uscirà il prossimo 7 aprile, in esclusiva mondiale su Prime Video.

Poi la Pausini si mette a nudo davanti alle telecamere della Rai: “Questo film è dedicato a Laura di oggi ma soprattutto ad una Laura che io mi sono immaginata ma non ho mai conosciuto, perché mi sono chiesta cosa sarebbe oggi della mia vita se non avessi vinto Sanremo… Vedrete quindi la Laura che non ha vinto Sanremo”.

Dopo che Laura ha annunciato il film, Amadeus le pone un’ultima domanda: “Quella ragazza che sognava di fare piano bar, che è andata molto, molto lontano, quando poi apre quella scatola, cosa dice quella ragazza?”

Laura Pausini risponde cantando insieme a Mika: “Have a Dream” degli Abba.

