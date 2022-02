A cura di Benedetta Esposito

È ufficiale, il programma televisivo Il Cantante Mascherato, è in arrivo su Rai1 con grandi novità.

Il Cantante Mascherato è un programma televisivo italiano trasmesso in prima serata su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Nato come un adattamento della versione statunitense e tedesca del talent show canoro The Masked Singer, è andato per la prima in onda, in Italia, il 10 gennaio 2020.

I protagonisti sono personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che si esibiscono nascosti sotto vistosi costumi e maschere e la cui identità viene svelata solo al momento dell’eliminazione, quando si liberano del travestimento.

Il programma è stato accolto positivamente dal pubblico, nonostante gli share della seconda edizione leggermente più bassi della prima, che hanno visto un calo dal 20,27% al 17,19%.

Con circa 4 milioni di spettatori, Il Cantate Mascherato è stato quindi riconfermato per una terza stagione che andrà in onda l’11 febbraio con un totale di sei puntate.

La prima edizione, trasmessa nel 2021, ha visto Teo Mammucari mascherato da coniglio. L’anno successivo è stato il turno di Red Canzian con la maschera del Pappagallo, ora ci si chiede quali saranno i travestimenti e le maschere in gara.

Delle maschere si sa ancora poco, ma le novità in vista riguardanti il programma sono tante. Le ha date proprio la stessa Milly che, intervista di qua e di là, si è lasciata sfuggire già qualche indiscrezione:

“Una grande sorpresa riguarderà le eliminazioni: ce ne saranno due per ogni puntata, in modo da aumentare i momenti di suspance e tensione nell’arco di una serata. Due eliminazioni equivalgono a due identità svelate: così la curiosità dello spettatore verrà appagata ancora di più”.

La Carlucci però non si ferma e dopo aver svelato la doppia eliminazione, rivela un’altra novità: “Ne Il Cantante Mascherato 2022, i concorrenti potranno parlare, a differenza di quanto accaduto nelle due edizioni precedenti. E’ stato trovato un modo per camuffare la voce, così non dovranno più osservare il voto del silenzio, ma potranno rispondere liberamente a tutte le domande”.

La conduttrice non ha parlato però delle maschere, ma nessun problema. Ci pensano i fan.

Gira voce, nel web e sui social, che nello show ci sarà una maschera da leone e sotto di essa un attore turco molto famoso. Stanno parlando di Can Yaman. Il motivo?

“Ha uno sguardo fiero e un atteggiamento orgoglioso ma anche molto umano e pieno di saggezza”, afferma qualcuno o ancora “Yaman è solito sparire ogni tanto dai suoi profili, di solito quando è impegnato con il lavoro”.

Voci o verità? Staremo a vedere.

