A cura di Benedetta Esposito

Dopo settimane di presupposizioni, è arrivata finalmente la notizia ufficiale sull’identità dei nuovi conduttori delle Iene, al cui timone non ci sarà Alessia Marcuzzi come invece era stato annunciato.

Le Iene, chiamato anche Le Iene Show, è un programma televisivo italiano di intrattenimento che va in onda su Italia1 dal 22 settembre 1997. Nel corso del tempo, la trasmissione ha subito evoluzioni e cambiamenti, vedendo i servizi inizialmente provocatori trasformarsi in vere e proprie denunce che spesso sfociano nell'inchiesta.

Anche quest’anno il programma è pronto a ripartire con nuovi scoop, ma ci sono novità in vista. La nota conduttrice Alessia Marcuzzi non sarà più presente.

Duro colpo quindi per Alessia che in questo periodo sembra avere qualche disguido con Mediaset. È chiaro che, almeno per il momento, non ci siano opportunità in vista per lei, dato che le sue richieste, quella di poter tornare alla conduzione di Temptation Island e quella di poter sostituire Elisabetta Gregoraci alla conduzione di Battiti Live, l’evento musicale più importante della stagione estiva, non sono state soddisfatte.

Ma allora chi sarà a condurre Le Iene da mercoledì 9 febbraio?

A rispondere ci pensa il sito di Davide Maggio che, in queste ore, sta parlando dei nuovi conduttori. Uno è un volto già noto al programma, l’altro, o meglio l’altra, è invece la showgirl argentina, ex di Antonino Spinalbese.

Gli indizi sono chiari. Saranno Teo Mammucari e Belen Rodriguez, di nuovo insieme, per una quarta collaborazione dopo Tu Si Que Vales e Scherzi A Parte, alla conduzione delle Iene Show.

Come sempre i cambiamenti fanno paura e anche questo ha già destato le prime preoccupazioni sul web.

“La bellezza di Belen sarà sufficiente a rimpiazzare il carisma della Marcuzzi?”.

Per scoprirlo non ci resta che aspettare la settimana prossima.

