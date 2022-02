A cura della Redazione

Brutta esperienza per Serena Enardu, volto storico di Uomini e Donne di Canale 5: due giorni fa, colpita da un collasso, è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

La bella sarda, era a casa sua quando si è sentita male. Fortunatamente era con lei la sorella gemella Elga, che è riuscita ad assisterla e a chiamare prontamente il 118.

Trasportata d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, Serena è stata ricoverata per due giorni per tutti gli accertamenti del caso.

Fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi questa bruttissima esperienza, con le dimissioni dall’ospedale ed il rientro a casa.

La Enardu ha subito rassicurato i suoi fan postando una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae molto provata, ma finalmente fuori dall’ospedale. Nel caloroso messaggio di ringraziamento sul post di Insta, Serena si rivolge innanzitutto a sua sorella Elga, che le è stata sempre vicino:

“Grazie a tutti voi, grazie Elga che l’altra notte mi ha soccorsa e rinvenuta, non mi hai lasciato mai, neanche un secondo, fino a quando hanno chiuso il portellone dell’ambulanza! Mi dispiace averti visto piangere…Ti amo sister mia“.

Parole di affetto e gratitudine anche per i soccorritori dell’ambulanza ed il personale sanitario dell’ospedale Brotzu:

“Grazie ai soccorritori dell’ambulanza, in particolar modo ad Alberto, un angelo dolce e premuroso e insieme a lui la dottoressa che mi ha assistito e rasserenato fino a quando mi hanno lasciato nell’altra ambulanza all’ospedale per il tampone! Grazie a Nicola (altro soccorritore) che ha passato con me penso almeno 3 ore per aspettare l’esito del molecolare! Grazie ai medici del Brotzu e agli infermieri tutti!”.

Serena conclude però con una vena polemica. L’influencer infatti, nella sua prima story di Instagram dopo questa brutta avventura scrive: “Sono stata dimessa senza una diagnosi precisa. Vorrei solo sapere cosa ho e cosa fare per stare meglio”.

