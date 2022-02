A cura della Redazione

Mediaset: l'addio alla storica ballerina di Amici di Maria de Filippi. Ecco di chi si tratta.

Nel 2010 ha partecipato al talent show di punta di Canale 5 e grazie a questa trasmissione ha ottenuto la borsa di studio Parsons Dance. Questo riconoscimento le ha consentito di esibirsi in luoghi prestigiosi in giro per il mondo, portando ovunque la sua bravura che l’ha fatta e tuttora la fa brillare.

Parliamo di Elena D’Amario è una ballerina che lavora ad Amici dopo aver partecipato allo show anni fa.

In seguito si è trasferita negli Stati Uniti, ma continua a lavorare nel talent show di Maria De Filippi che l’ha lanciata. Su Instagram, di recente Elena D’Amario ha pubblicato un aggiornamento sulla sua pagina Instagram dove viene seguita da 1,2 milioni di persone.

La ballerina ha condiviso un breve video in cui compare insieme ad Elisa scrivendo “what a feleling!” e aggiungendo di essere onorata di trovarsi al fianco della cantante durante la serata delle cover del Festival di Sanremo.

Elisa porterà What a feeling, celebre brano degli anni Ottanta che fece da colonna sonora al film Flashdance. Elena accompagnerà la cantante.

Le due donne si sono incontrate proprio ad Amici dove Elisa ha svolto il ruolo di coach per alcuni anni.

Terminato il Festival di Sanremo resta in dubbio se Elena riprenderà o meno il talent show di Canale 5, firmato Maria de Filippi.

