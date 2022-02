A cura della Redazione

Rai: brutte notizie per l’attrice di Un Posto al Sole. Ecco cosa è successo.

Le vicende di Un posto al sole si complicano sempre più.

Questa settimana i personaggi della soap vivranno delle serie complicazioni

Nunzio, accecato dalla gelosia nei confronti di Chiara e Ludovico, prenderà una decisione che porterà la relazione a un punto di rottura. Tutto ciò avrà delle conseguenze in Chiara, soprattutto con Roberto intenzionato ad appropriarsi delle quote del gruppo Petrone.

Brutte notizie anche per Rossella che avrà a che fare con dei problemi personali e professionali. Da un lato ci sarà Riccardo, che partirà per Bolzano per ottenere il divorzio dalla moglie, e dall'altro l'incontro con un ex compagno che però verserà in situazioni di salute davvero precarie.

Dai rumors si apprende che Rossella non reagirà bene nel venire a sapere dello stato di salute del suo ex compagno, tanto da legarsi sentimentalmente a lui soffrendo poi quando il giovane morirà.

Intanto Marina, nel corso di un evento di beneficenza, avrà a che fare con Lara e Roberto. E se tra le due donne la tensione sarà palpabile, pronta a esplodere da un momento all'altro, tra Giordano e Ferri ci sarà una forte attrazione che finirà in una notte di passione.

