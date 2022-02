A cura della Redazione

Festival di Sanremo 2022: Mahmood & Blanco con Brividi al primo posto, Elisa seconda e Gianni Morandi sul terzo gradino del podio, nella nuova classifica generale di Sanremo 2022 alla fine della terza serata, basata, oltre che sul giudizio della sala stampa nelle prime due sere, sul televoto e sulla Giuria Demoscopica dei Mille per questa sera.

Mahmood & Blanco Elisa Gianni Morandi Irama Sangiovanni Emma Massimo Ranieri Fabrizio Moro La Rappresentante di Lista Dargen D'Amico Michele Bravi Ditonellapiaga e Rettore Aka 7even Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir Noemi Rkomi Matteo Romano Iva Zanicchi Giovanni Truppi Highsnob & Hu Giusy Ferreri Le Vibrazioni Yuman Ana Mena Tananai

Ecco brani e ospiti dei 25 Campioni (non in ordine di esecuzione):

Le Vibrazioni, Live and Let Die di Paul McCartney, con Sophie and the Giants e il maestro Peppe Vessicchio

Ditonellapiaga e Rettore, Nessuno mi può giudicare

Michele Bravi, Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi

Massimo Ranieri, Anna verrà, con Nek

Fabrizio Moro, Uomini soli

Rkomi, medley di Vasco Rossi, con i Calibro 35

Giovanni Truppi, Nella mia ora di libertà, con Vinicio Capossela e Mauro Pagani

Elisa, What a feeling

Tananai, A far l'amore comincia tu, con Rosa Chemical

Noemi, You make me feel (like a natural woman)

Ana Mena, Medley con Rocco Hunt

Iva Zanicchi, Canzone (nella versione di Milva)

Gianni Morandi, Medley con Mousse T

Achille Lauro, Sei bellissima, con Loredana Bertè

Dargen D'Amico, La bambola

Emma, Baby One More Time con Francesca Michielin

Mahmood & Blanco, Il cielo in una stanza

Matteo Romano, Your Song, con Malika Ayane

Yuman, My Way, con Rita Marcotulli

Aka 7ven, Cambiare, con Arisa

Sangiovanni, A muso duro, con Fiorella Mannoia

La Rappresentante di Lista, Be My Baby, con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

Highsnob e Hu, Mi sono innamorato di te, con MrRain

Giusy Ferreri, Io vivrò senza te, con Andy dei Bluvertigo

Irama, La mia storia tra le dita, con Gianluca Grignani

I numeri della terza serata

Di nuovo oltre il 50% di share: il Festival di Sanremo firmato per la terza volta da Amedeus conferma i suoi grandi numeri. La terza serata è stata vista da 9 milioni 369 mila spettatori con uno share del 54,1%. La prima parte - dalle 21.30 alle 23.42 - ha avuto 12 milioni 849 mila telespettatori (con uno share del 53,2%), mentre la seconda - dalle 23.46 alle 1.46 - è stata vista da 5 milioni 455 mila persone (con uno share del 56,8%).