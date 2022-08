A cura di Gilda Riga

Hande Erçel potrebbe presto approdare su Netflix? E’ questa la voce che sta circolando insistentemente sul web nelle ultime ore.

Il motivo? L’attrice turca, protagonista insieme a Kerem Bürsin dell’amatissima fiction Love is in the air, andata in onda in Italia dal maggio 2021 all’aprile 2022 su Canale 5, sembrerebbe essere “entrata nel mirino” di un noto attore spagnolo, protagonista di alcune serie trasmesse proprio dalla piattaforma streaming statunitense.

Noto attore spagnolo ha messo gli occhi su Hande Ercel

Si tratta di Miguel Ángel Silvestre, noto per aver recitato in Sense8, serie televisiva americana di fantascienza andata in onda dal giugno 2015 al giugno 2018 proprio su Netflix. Ma non solo. Silvestre è apparso anche in alcuni episodi de La Casa di Carta e della terza stagione di Narcos nei panni di Franklin Jurado, personaggio che riciclava il denaro per conto dei fratelli Rodriguez Orejuela, capi del Cartello di Cali.

Miguel Ángel, nato a Castellon de la Plana, ha decisamente “messo gli occhi” su Hande Erçel. E’ sufficiente dare un’occhiata all’account Instagram dell’attrice turca per rendersene conto: lo spagnolo, infatti, non manca di commentare e mettere “mi piace” ai post della bella Eda di Love is in the air.

Ma l’interesse di Silvestre per Hande è solo di natura professionale o c’è sotto qualcos’altro? E’ la domanda che i tanti fan si pongono in queste ore, ma che al momento non ha ancora trovato risposta. E’ ipotizzabile che qualcosa bolla in pentola, e che presto i due potrebbero collaborare in un nuovo progetto cinematografico. Anche perché appare piuttosto evidente che l’attore spagnolo abbia voglia di approfondire la conoscenza, immaginiamo soprattutto dal punto di vista professionale (ma non solo) con l’ex fidanzata di Kerem Bürsin. E gli indizi disseminati sui social sono lì a testimoniarlo.

Hande Erçel potrebbe seguire le orme della sua collega connazionale, Demet Özdemir, impegnata in queste settimane con le riprese del secondo capitolo della commedia romantica Love Tactics, che sarà visibile proprio su Netflix.

Vi terremo aggiornati.