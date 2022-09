A cura di Gilda Riga

Il 30 settembre è la data che i fan di Can Yaman attendono con trepidazione. Debutterà su Canale 5 la nuova fiction Viola come il mare, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Fiction Mediaset, nella quale il divo turco reciterà al fianco di Francesca Chillemi.

I due attori sono ospiti in questi giorni alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Belli e sorridenti, sono sbarcati in laguna per partecipare, insieme al regista Francesco Vicario, all’evento di presentazione dell’attesissima fiction. La serie tv è un light crime di sei puntate, ognuna della durata di 100 minuti, ed è liberamente ispirata al romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini. Nel cast, oltre a Yaman e alla Chillemi, anche Chiara Tonon e Simona Cavallari.

Viola come il mare: la scena hot tra Can Yaman e Francesca Chillemi

Nelle ultime settimane, la produzione della fiction ha realizzato una serie di spot promozionali con protagonisti proprio l’attore turco e l’ex Miss Italia, che hanno fatto in pochissimo tempo il giro dei social. Ma ce n'è uno in particolare che ha letteralmente scatenato i fan: in un brevissimo frame, relativo ad una scena della fiction, si vedono Can Yaman e Francesca Chillemi in atteggiamenti piuttosto intimi. Dunque, il rapporto tra l’ispettore Francesco Demir e la giornalista Viola Vitale non si limiterà esclusivamente all’ambito lavorativo, ma tra i due si svilupperà un’attrazione reciproca che farà esplodere la passione.

Le strade di Viola Vitale, cronista di Sicilia WebNews, e quelle dell’ispettore capo della Polizia italo-turco, Francesco Demir, si incroceranno proprio durante un’indagine. Il loro rapporto, caratterizzato dalla collaborazione nella risoluzione dei casi più spinosi, è fatto di tanti scontri, ma anche di estrema complicità e di una forte attrazione fisica.

Nel frattempo, cresce l’attesa dei fan, che non vedono l’ora di assistere al primo episodio di Viola come il mare. Mancano solo 24 giorni…