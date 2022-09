A cura di Gilda Riga

Insieme al Lido. Belli, sorridenti e raggianti, Can Yaman e Francesca Chillemi sono sbarcati in laguna in occasione della 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, dove parteciperanno, insieme al regista Francesco Vicario, all’evento di presentazione della nuova e attesissima fiction Viola come il mare, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 30 settembre.

La serie tv, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Fiction Mediaset, è un light crime di sei puntate ognuna della durata di 100 minuti, ed è liberamente ispirata al romanzo di Simona Tanzini, Conosci l’estate? Nel cast, oltre al divo turco e all’ex Miss Italia, anche Chiara Tron e Simona Cavallari.

Viola come il mare: la trama dell'attesissima fiction

Can Yaman interpreta l’ispettore capo della Polizia italo-turco Francesco Demir, mentre Francesca Chillemi veste i panni di Viola Vitale, giornalista di Sicilia WebNews che si occupa di cronaca nera. Ed è proprio durante la prima indagine che incontra l’affascinante ispettore Demir, con il quale instaurerà un rapporto fatto di collaborazione nella risoluzione dei casi, di scontri, ma che sfocerà anche in una forte attrazione. Viola possiede una caratteristica molto particolare, la sinestesia cromatica, una condizione neurologica che porta a sperimentare fenomeni percettivi, uditivi o visivi. Nello specifico, il personaggio della fiction “vede” le emozioni degli altri attraverso una sorta di aura con determinati colori associati alla rabbia e alla paura. E quando riceve questi input visivi, è un po’ come se quelle emozioni le provasse anche lei. Grazie a questa sua “dote” riesce ad aiutare l’ispettore Demir nelle indagini più intricate.

I flash di fotografi immortalato l’arrivo dei due attori in laguna, e in sottofondo si sono udite richieste piuttosto “particolari” ed indelicate che hanno suscitato un evidente imbarazzo: “Bacio, bacio, bacio…” hanno urlato i tantissimi fan giunti sul posto.

Il gossip su Can Yaman e Francesca Chillemi

E’ praticamente dall’inizio delle riprese di Viola come il mare che impazzano i rumors su un possibile flirt segreto tra Can Yaman e Francesca Chillemi. Questione alquanto delicata, visto che l’attrice messinese è impegnata con l’imprenditore Stefano Rosso con il quale ha avuto una figlia nel 2016. Ad alimentare le voci fu il settimanale Chi, che nel novembre 2021 pubblicò alcuni scatti dei due mentre uscivano dallo stesso appartamento romano. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, Can e Francesca avevano passato la notte insieme. Ma sulla vicenda i due non si sono mai espressi, motivo per il quale sul gossip è rimasto un alone di mistero.

In tanti attendevano proprio il loro arrivo al Festival del Cinema di Venezia per provare a stuzzicarli sulla vicenda. Alla richiesta reiterata di un bacio avanzata dai tantissimi fan presenti, la Chillemi ha esclamato “Ma va…”. Qualcuno ha poi anche urlato “Fate l’amore”, ed a quel punto è intervenuto Can Yaman che ha liquidato la questione con una battuta: “Prossimo anno”.