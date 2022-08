A cura di Gilda Riga

Adesso è ufficiale. La notizia che milioni di fan aspettavano è finalmente arrivata. Viola come il mare, l’attesissima fiction targata Lux Vide e Fiction Mediaset, con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, farà il suo debutto venerdì 30 settembre in prima serata su Canale 5.

Ad annunciarlo la pagina Can Yaman Media attraverso un post su Instagram. Dopo mesi di ritardi, inconvenienti e vicissitudini di vario tipo, l’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, e la giornalista Viola Vitale, approderanno finalmente sugli schermi televisivi, per la gioia di tantissimi telespettatori che muoiono dalla voglia di immergersi nelle vicende che caratterizzeranno la nuova serie tv, ispirata al romanzo di Simona Tanzini, Conosci l’estate.

Nel frattempo, l’attore turco e l’ex Miss Italia saranno ospiti d’eccezione il prossimo 6 settembre all’evento teaser proprio della nuova fiction targata Lux Vide, in occasione della 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

Nelle ultime ore è anche emerso un dettaglio molto significativo che ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan. Can Yaman ha condiviso sul suo account Instagram uno scatto in compagnia di Francesca Chillemi mentre erano a lavoro sul set di Viola come il mare. Tra i tantissimi like, c’era anche quello di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. Si sta facendo strada, infatti, l’ipotesi che i due attori possano essere presto ospiti del salotto della compagna di Piersilvio Berlusconi, proprio per parlare della nuova fiction in onda su Canale 5. Al riguardo, non c’è ancora una data, ma è molto probabile che l’intervista a Can e Francesca si svolgerà a metà settembre, prima del debutto di Viola come il mare fissato per venerdì 30.