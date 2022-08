A cura di Gilda Riga

Il countdown è già partito dopo l’uscita di promo e spot promozionali. Viola come il mare, la nuova fiction targata Lux Vide e Fiction Mediaset con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, a meno di clamorosi colpi di scena dovrebbe fare il proprio debutto in prima serata su Canale 5 il prossimo 30 settembre.

I fan non stanno più nella pelle, e dopo tanta attesa potranno finalmente seguire in tv le vicende dell’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, e della giornalista siciliana, Viola Vitale. C’è grande curiosità soprattutto per scoprire come se l’è cavata l’attore turco nel suo primo progetto girato completamente in italiano, e per la sintonia che si è instaurata con Francesca Chillemi davanti la macchina da presa. Sui futuri riscontri della fiction, in termini di gradimento dei telespettatori e di audience, bisognerà attendere la messa in onda del primo episodio, anche se siamo piuttosto certi che il nutritissimo esercito di ammiratrici di Can Yaman non farà mancare il supporto necessario al proprio beniamino, restando incollato davanti alla tv dalla prima all’ultima puntata.

Viola come il mare, ci sarà la seconda stagione?

Nel frattempo, alcune dichiarazioni rilasciate dalla star turca hanno ulteriormente messo in fibrillazione i fan. Tempo fa, infatti, l’ex di Diletta Leotta ha condiviso sui suoi canali social una divertente “intervista doppia” con la Chillemi, in cui veniva testata la compatibilità tra i due attori e colleghi. Ma il particolare che ha scatenato i supporters riguardo un ipotetico sequel della fiction: “Ci arriviamo con la compatibilità. Se ci sarà una seconda stagione, sarà di sicuro al 100%” ha detto l'attore turco.

Si tratta, ovviamente, di una possibilità piuttosto concreta, anche perché a meno che Viola come il mare non si riveli un vero e proprio flop in termini di ascolti (circostanza che tendiamo ad escludere), è raro che Mediaset realizzi una fiction senza immaginare di realizzare altre stagioni.

Insomma, nonostante la serie tv debba ancora andare in onda, i fan sono già alle prese per il conto alla rovescia in vista di una futura seconda stagione.