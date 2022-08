A cura di Gilda Riga

Cresce l’attesa per il debutto di Viola come il mare. La nuova fiction targata Lux Vide e Fiction Mediaset, dopo una serie di ritardi e complicazioni dovute anche all’emergenza Covid, dovrebbe finalmente approdare in prima serata su Canale 5 il prossimo 30 settembre.

Protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, rispettivamente nei ruoli dell’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, e della giornalista di una testata locale online, Viola Vitale. Nelle ultime settimane sono stati girati e condivisi sui social media trailer e promo pubblicitari della serie, sulla quale l’attore turco ha rivelato alcune anticipazioni.

Come detto in apertura, i fan italiani hanno dovuto fare i conti con una lunga serie di vicissitudini che hanno indubbiamente rallentato in maniera significativa il lavoro sul set di cast e troupe. Viola come il mare, le cui riprese sono terminate lo scorso marzo, e con considerevole ritardo rispetto a quelli che erano i programmi stabiliti, sarebbe dovuta andare in onda già dalla scorsa primavera. I vertici Mediaset, dunque, si sono visti costretti a posticipare l’approdo in tv a settembre, onde evitare ripercussioni in termini di ascolti.

Inutile dire che i fan, in particolare quelli di Can Yaman, non l’hanno presa benissimo, ansiosi com’erano di rivedere il proprio beniamino in tv. L’ultima apparizione dell’attore turco risale infatti a luglio 2021 con la soap Mr. Wrong. Ma ora l’attesa sembra essere finalmente terminata, e in occasione del promo della nuova fiction in cui reciterà per la prima volta completamente in italiano, Yaman ha rivelato ai suoi follower alcune anticipazioni.

Viola come il mare: le anticipazioni di Can Yaman

“E’ impossibile descrivere le emozioni che abbiamo provato girando Viola come il mare – ha detto la star turca -. Scopriremo che Viola (Francesca Chillemi, ndr) vive letteralmente di colori ed emozioni, e che conoscerà Francesco Demir, un uomo affascinante e seduttivo, ma con scarsa fiducia nel genere umano. Tutto il contrario di lei! Conosceremo tanti amici che ci faranno sorridere, riflettere e che ci aiuteranno nelle scelte più difficili. Non vediamo l’ora di portarvi in una terra incredibile come la Sicilia, alla scoperta dei colori di Palermo, accompagnati dal calore di tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare questo bellissimo viaggio che sta per iniziare. Siete curiosi? Ci vediamo a settembre su Canale 5”.