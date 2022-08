A cura di Gilda Riga

L’approdo a Budapest di Can Yaman ha suscitato non poca curiosità. Le fan, da due giorni a questa parte, non fanno che domandarsi quale possa essere il motivo della visita dell’attore turco nella capitale ungherese, senza al momento trovare alcuna risposta.

L’ipotesi più accreditata è quella che si trovi in terra magiara per fare alcuni sopralluoghi nelle location del set di El Turco, la nuova serie in esclusiva Disney Plus in cui avrà il ruolo di protagonista, anche se al momento non esiste alcuna conferma al riguardo.

Can Yaman "assediato" a Budapest

Nel frattempo, anche dall’Ungheria giunge la conferma dell’immensa popolarità dell’attore turco, accolto come un Messia e “assediato” dall’amore delle fan. E’ proprio Can a condividere attraverso il suo account Instagram, un video in cui lo si vede prestarsi con la consueta disponibilità a scattare selfie, mentre è letteralmente circondato da una folla adulante di ammiratrici che si erano appostate all’esterno dell’hotel in cui soggiorna. Ad un certo punto, si sente anche la sirena di un'auto della Polizia, giunta sul posto probabilmente per ripristinare il regolare traffico veicolare andato momentaneamente in tilt per la presenza di Yaman e delle sue fan. “Hungary likes me” ha scritto la celebrità turca, e dalle immagini che vediamo non possiamo assolutamente dargli torto.

Il successo di Can Yaman ha toccato punte altissime. Il prossimo 30 settembre, insieme a Francesca Chillemi, farà il suo debutto in prima serata su Canale 5 con l’attesissima fiction Viola come il mare, in cui veste i panni dell’ispettore capo di Polizia, Francesco Demir. Se è vero che il progetto relativo al remake di Sandokan sembra essere irrimediabilmente compromesso, le fan potranno consolarsi guardando il loro beniamino proprio nella nuova serie prodotta da Lux Vide e Fiction Mediaset. Ma non solo. Sembra imminente, infatti, l’inizio delle riprese di El Turco, in vista delle quali Yaman si è sottoposto a durissime sessioni di workout sotto la guida del suo personal trainer, che lo ha seguito nei lunghi mesi di preparazione fisica.

Intanto, la star nata ad Istanbul è anche protagonista di uno spot per la linea di abbigliamento Tudors (con la quale collabora già da diversi anni), che nelle ultime ore, attraverso un video condiviso sui social, ha svelato la nuova collezione di camicie per uomo.