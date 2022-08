A cura di Gilda Riga

Perché Can Yaman si trova a Budapest? E’ questa la domanda che il nutrito esercito di fan dell’attore turco si pone in queste ore.

Can Yaman in Ungheria per la serie El Turco?

Il protagonista dell’attesissima fiction Viola come il mare, che farà il suo debutto in prima serata su Canale 5 il prossimo 30 settembre, ha lasciato l’Italia, Paese che è divenuto a tutti gli effetti la sua seconda casa, per raggiungere la capitale magiara. Il motivo? Non è ancora chiaro, ma sul web si inizia a mormorare che si trovi in Ungheria per fare alcuni sopralluoghi nelle location del set di El Turco, nuova serie tv in esclusiva Disney Plus, in cui avrà il ruolo di protagonista.

Ma sarà realmente così? Le riprese del nuovo progetto prodotto da Ay Yapim, stando ad alcune indiscrezioni fornite dalla giornalista Oya Dogan, dovrebbero svolgersi tra Italia e Croazia. Una decisione che avrebbe mandato su tutte le furie le fan turche di Can Yaman, che avevano sperato in un suo ritorno in Patria dopo una lunga assenza dovuta ai progetti che stava portando avanti nel nostro Paese. Ora sono cambiate nuovamente le carte in tavola? E’ presto per dirlo, anche perché le informazioni in nostro possesso non ci consentono di stabilire o meno se Budapest sia stata scelta come unica sede per le riprese, o se il set avrà ulteriori ed eventuali location anche in altri Paesi. Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Nel frattempo scopriamo qualche dettaglio in più sulla nuova serie El Turco. Liberamente ispirata al libro di Orhan Yeniaras dall’omonimo titolo, racconta un aspetto sconosciuto dell’assedio di Vienna da parte dell’Impero Ottomano nel 1638. La leggenda narra che durante l’assedio, un soldato di nome Balaban Agha, dopo essere stato catturato, riuscì a fuggire e arrivò a Moena, piccolo comune del Trentino-Alto Adige. Il soldato, che versava in gravi condizioni, fu curato dalla popolazione locale e assistito fino alla completa guarigione.