A cura di Gilda Riga

Can Yaman è senza dubbio uno dei personaggi più in vista dell’ultimo periodo. L’attore turco, reso celebre in Italia dalla serie tv Day Dreamer – Le ali del sogno, si appresta a tornare sugli schermi televisivi con l’attesissima fiction Viola come il mare, in cui interpreta l’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir. Al suo fianco Francesca Chillemi, che invece vestirà i panni di Viola Vitale, giornalista di una testata online palermitana.

Il debutto è previsto per il 30 settembre in prima serata su Canale 5, e ovviamente il nutritissimo esercito di fan e follower della star nata sulle sponde del Bosforo non stanno più nella pelle, e attendono con ansia il suo ritorno sul piccolo schermo.

Nel frattempo, dopo aver girato alcuni spot per promuovere la nuova fiction targata Lux Vide e Fiction Mediaset, Can Yaman si sta godendo le sue vacanze in Italia, Paese in cui risiede stabilmente da circa un anno, e che può considerarsi a tutti gli effetti come la sua seconda casa.

Can Yaman lascia l'Italia: fan preoccupate

Ma nelle ultime ore, la star turca ha abbandonato i del Bel Paese per raggiungere Budapest. A testimoniarlo lo scatto che ha postato lui stesso su Instagram direttamente dalla capitale dell’Ungheria. Ma perché Can si trova lì? E’ questa la domanda che le fan si pongono, e che al momento non ha ancora trovato risposta. Si tratta di una semplice vacanza o il suo approdo in terra magiara è legato ad esigenze professionali?

Siamo piuttosto certi che l’attore provvederà sicuramente a mantenere aggiornate le sue follower attraverso i suoi account social. E a questo punto non ci resta che attendere per scoprire il motivo della visita di Yaman nella splendida capitale ungherese.