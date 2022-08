A cura di Gilda Riga

Possiamo dire senza il timore di essere smentiti che Viola come il mare è la fiction più attesa della prossima stagione televisiva.

La serie, con protagonisti gli amatissimi Can Yaman e Francesca Chillemi, è prodotta da Lux Vide in collaborazione con Fiction Mediaset, e si ispira liberamente al romanzo Conosci l’estate di Simona Tanzini.

Nelle ultime settimane la produzione e gli stessi attori hanno condiviso sui propri canali social promo e spot pubblicitari della nuova fiction, alzando ulteriormente le aspettative del pubblico e creando tra i fan un’attesa quasi spasmodica in vista dell’imminente approdo sugli schermi di Canale 5.

Ma quando andrà in onda Viola come il mare? Scopriamolo insieme.

Viola come il mare: ecco quando andrà in onda

Il mese prescelto è quello di settembre, su questo i due attori protagonisti sono abbastanza chiari. Ma a settembre quando? E’ questa la domanda che si pongono i fan, e che sembra aver trovato finalmente una risposta. Stando ad alcune voci trapelate sul web, la data prescelta sarebbe quella di venerdì 30 settembre. Il condizionale è d’obbligo, in quanto al riguardo non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali da parte di Mediaset. Ma gli indizi che corrono in rete nelle ultime ore, lasciano intuire che Can Yaman e Fracesca Chillemi potrebbero fare il proprio debutto in prime time, su Canale 5, proprio in questa data.

In attesa di conoscere conferme al riguardo, ci invitiamo a leggere la trama della fiction.

Can Yaman e Francesca Chillemi interpretano rispettivamente Francesco Demir, ispettore capo della Polizia, figlio di papà turco e mamma italiana, e Viola Vitale, ragazza che dopo aver vissuto a Parigi ritorna in Italia per vivere in Sicilia. Tornata sull’isola, si mette alla ricerca del padre ed inizia a lavorare come giornalista per una testata locale online. Il suo grande dono? La sinestesia cromatica, una sindrome neurologica poco conosciuta che le fa associare i colori alle emozioni. In questo modo riesce a percepire con estrema facilità l’animo delle persone che si trova difronte, aiutando l’ispettore Demir nella risoluzione dei casi più complicati.