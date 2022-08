A cura di Gilda Riga

Prosegue il focus di Super Guida TV sull’amatissima fiction di Rai 1 Il Paradiso delle Signore.

Il portale sta intervistando i protagonisti della soap, che a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe andare nuovamente in onda a partire dal 12 settembre.

Questa volta è stato il turno di Francesca Del Fa, che interpreta la Venere Irene Cipriani. L’attrice ha fornito importanti anticipazioni su come evolverà il suo personaggio nel corso della settima stagione, ed ha risposto anche ad alcune domanda su una vicenda che l’ha catapultata al centro del gossip per un possibile flirt con Can Yaman.

Irene Cipriani sarà la nuova capo commessa de Il Paradiso, e prenderà il posto di Gloria Moreau che è stata arrestata. Per lei sarà una grandissima soddisfazione, visto che il suo personaggio è particolarmente ambizioso, e che si tratterà di “un cambiamento di ruolo interessante e divertente”.

La giornalista di Super Guida Tv chiede alla Del Fa se si verificherà un cambiamento in Irene, da sempre considerata cinica e antipatica. Francesca conferma che emergerà il lato più fragile e vulnerabile, e che potrebbe anche innamorarsi.

Francesca Del Fa e il possibile flirt con Can Yaman

Incalzata, poi, su uno dei gossip di questa bollente estate, quello relativo ad un possibile flirt con Can Yaman, l’attrice ha detto di essere molto riservata in merito alla sua vita privata, e di preferire che si parli esclusivamente di lavoro. Non ha confermato né smentito le voci di una relazione con il collega turco, ma ha concluso dicendo che cerca di tenersi quanto più possibile alla larga dal gossip e dalla cronaca rosa.

Ma facciamo un passo indietro. Lo scorso giugno, in occasione del Filming Italy Sardegna Festival, sembra che il protagonista della nuova fiction Mediaset, Viola come il mare, abbia legato proprio con Francesca Del Fa. A testimoniare degli incontri tra i due attori è stato il settimanale Vero, che ha pubblicato alcune foto nelle quali si vedono i due mentre passeggiano e chiacchierano amabilmente. E’ doveroso sottolineare, però, che gli scatti non sono assolutamente compromettenti, né tantomeno evidenziano che tra i due possa essere scoccata la scintilla. E’ altrettanto vero che Can e Francesca sembra essersi instaurata una bella sintonia.