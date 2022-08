A cura di Gilda Riga

L’attesa sta per terminare. Dopo rinvii, ritardi e diverse vicissitudini, finalmente il prossimo settembre approderà su Canale 5 in prima serata la fiction Viola come il mare, con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

La nuova produzione targata Lux Vide e Fiction Mediaset, con la regia di Francesco Vicario, è liberamente ispirata al romanzo Conosci l’estate di Simona Tanzini. L’attore turco e l’ex Miss Italia interpretano rispettivamente l’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, figlio di papà turco e mamma italiana, e Viola Vitale, giovane donna che fa rientro a Palermo dopo alcuni anni trascorsi a Parigi. Tornata in Sicilia si mette alla ricerca del padre ed inizia a lavorare come giornalista per una testata locale online. Cosa caratterizza il personaggio di Viola? La sinestesia cromatica, una rarissima sindrome neurologica che le fa associare i colori alle emozioni, e in questo modo riesce a cogliere con estrema facilità l’animo delle persone che ha difronte, aiutando l’ispettore Demir nelle indagini e nella risoluzione dei casi più spinosi.

La scorsa settimana, Can Yaman ha condiviso sul suo account Instagram il trailer di Viola come il mare. Si è detto felice ed emozionato per l’imminente messa in onda della sua prima serie girata interamente in italiano, con l’auspicio che il feeling nato tra troupe e cast possa “spaccare” lo schermo con la stessa forza che ha legato tutti i soggetti che hanno lavorato a questo nuovo progetto.

Can Yaman e Francesca Chillemi sono compatibili?

Nel frattempo, aspettando di conoscere Francesco Demir e Viola Vitale “di persona” il prossimo settembre su Canale 5, vediamo insieme qualche curiosità dei due protagonisti. Can e Francesca si sono sottoposti ad un’intervista doppia che aveva come obiettivo quello di testare il loro grado di compatibilità.

Come sarà andata a finire? Scoprilo nel video in basso. Buona visione!