A cura di Gilda Riga

Era apparso piuttosto chiaro che le riprese di Viola come il mare fossero terminate lo scorso marzo, con i protagonisti dell’attesissima fiction, Can Yaman e Francesca Chillemi, che avevano condiviso sui propri account post di commiato dal set.

L’attore turco, in particolare, in quell’occasione ribadì di quanto abbia significato per lui quel progetto, soprattutto perché ha dovuto recitare interamente in italiano.

Dopo diversi stop e ritardi sulla messa in onda, i fan si erano finalmente messi l’anima in pace in attesa dell’approdo di Viola come il mare su Canale 5, circostanza che si verificherà (salvo clamorosi ripensamenti) il prossimo autunno. Ma alcune Instagram stories condivise da Francesca Chillemi hanno gettato nel caos gli ammiratori, lasciandoli letteralmente di stucco!

Viola come il mare: ripartite le riprese della fiction

Ma veniamo ai fatti. L’ex Miss Italia è seduta in quello che sembra essere un salone di bellezza. Mentre si riprende allo specchio con il suo smartphone, l’attrice richiama l’attenzione di un membro della troupe: “Ciùciù, com’è? Siamo ritornati? Viola come il mare”. Il fantomatico Ciùciù le risponde: “Sì, un pochino purtroppo!”, confermando di fatto il ritorno sul set.

Ma non è tutto. Pochissimi istanti prima che la Chillemi interrompesse la Ig stories, gira la videocamera in direzione della porta d’ingresso per riprendere Can Yaman, che si mostra in costume da bagno e a torso nudo.

Insomma, appare piuttosto evidente che le riprese di Viola come il mare siano ripartite, quando in sostanza tutti pensavano che fossero terminate la scorsa primavera. Il motivo? Al momento non è dato sapere. Ma i fan non vedono l’ora di scoprirlo!