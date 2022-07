A cura di Gilda Riga

Quello con Viola come il mare è senza dubbio una degli appuntamenti più attesi della prossima stagione televisiva targata Mediaset.

La fiction, prodotta da Lux Vide e diretta da Francesco Vicario, è ispirata al romanzo di Simona Tanzini, Conosci l’estate. I protagonisti, Can Yaman e Francesca Chillemi, interpretano rispettivamente i personaggi di Francesco Demir, ispettore capo della Polizia figlio di papà turco e mamma italiana, e Viola Vitale, giovane donna che rientra a Palermo dopo aver vissuto a Parigi, la quale si mette alla ricerca del padre e inizia a lavorare come giornalista per una testata locale online. Qual è il grande “dono” di Viola? La sinestesia cromatica, una rarissima sindrome neurologica che le fa associare i colori alle emozioni, e che le consente di percepire subito l’animo delle persone che si trova di fronte. Ed è proprio grazie a questa sua peculiarità che riesce ad aiutare l’ispettore Demir nella risoluzione di casi particolarmente complicati.

Can Yaman, nel frattempo, si sta sottoponendo da diverse settimane ad alcune massacranti sessioni di workout, propedeutiche al ruolo da protagonista che dovrà interpretare nella serie El Turco, serie che andrà in onda su Disney Plus Turchia. Francesca Chillemi, invece, avrà un ruolo centrale anche nella settima stagione di Che Dio ci aiuti, fiction che andrà in onda su Rai 1 nel 2023.

Viola come il mare: ecco quando andrà in onda

Ma quando approderà sul piccolo schermo Viola come il mare? La nuova serie dovrebbe andare in onda su Canale 5 a partire dal prossimo settembre, anche se al momento non è stata ancora svelata la data del debutto. E’ ipotizzabile, però, che potrebbe andare in onda il martedì o mercoledì, in quanto il prime time del lunedì e del venerdì verrà occupato dalla settima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, mentre il giovedì torneranno Pio e Amedeo con Emigratis. Il sabato, invece, toccherà a Tu sì que vales, e la domenica a Scherzi a parte di Enrico Papi.