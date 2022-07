A cura di Gilda Riga

Fan in trepidante attesa per Viola come il mare, fiction che andrà in onda su Canale 5 il prossimo autunno, con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

Le riprese, terminate lo scorso marzo, si sono svolte tra Palermo e Roma. Si tratta di un light crime, un racconto in cui si intrecciano elementi di commedia e storie legate al crimine, ed è ispirato al romanzo di Simona Tanzini, Conosci l’estate.

Can Yaman e Francesca Chillemi interpreteranno rispettivamente i personaggi di Francesco Demir, ispettore capo della polizia dallo straordinario intuito, figlio di papà turco e mamma italiana, e Viola Vitale, ragazza che lascia Parigi per tornare a vivere in Sicilia. Rientrata a Palermo, si mette alla ricerca del padre ed inizia a lavorare come giornalista per una testata locale online. Cosa caratterizza il personaggio di Viola? La sinestesia cromatica, una sindrome neurologica poco conosciuta che le fa associare i colori alle emozioni. E’ grazie a questo suo particolare “dono” che riesce a percepire subito l’animo delle persone che si trova difronte, e aiuta l’ispettore Demir nella risoluzione dei casi più complicati.

La star turca, dopo l’ultimo ciak, ha dichiarato che è stata un’esperienza unica misurarsi nei panni del protagonista in un altro Paese e in un’altra lingua, e di essere cresciuto e maturato sia come persona che come attore.

Francesca Chillemi, eletta Miss Italia nel 2003 all’età di 18 anni, sarà anche protagonista della settima stagione di Che Dio ci aiuti, fiction che andrà in onda su Rai 1 nel 2023.

Quando andrà in onda Viola come il mare?

Ma quando andrà in onda Viola come il mare? Stando alle ultime indiscrezioni emerse sul web, la fiction prodotta da Lux Vide e diretta da Francesco Vicario, verrà trasmessa su Canale 5 a partire dal prossimo 14 settembre in prima serata (alle 21,40, dopo Striscia la Notizia), anche se non c’è ancora l’ufficialità al riguardo. Dovrebbero andare in onda due episodi a settimana, per un totale di sei settimane di programmazione.