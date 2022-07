A cura di Gilda Riga

E’ uscito il trailer ufficiale di Viola come il mare, l’attesissima fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, che andrà in onda il prossimo settembre su Canale 5.

A postare il breve video della durata di 15 secondi, è stato proprio l’attore turco attraverso il suo account Instagram, che ha condiviso con i suoi quasi 10 milioni di follower l’emozione e la gioia per la messa in onda della fiction.

Il messaggio social di Can Yaman

“Sono felice, dopo quasi un anno dal primo ciak, di pubblicare in anteprima il primo trailer della nostra nuova serie Viola Come il Mare.

E’ stato un lungo percorso ricco di emozioni e sacrifici; risate e malumori; impegno e soddisfazioni; vento, pioggia, freddo, caldo e anche il Covid è venuto a farci visita purtroppo! Ma ce l'abbiamo fatta e finalmente siamo arrivati a questo primo meraviglioso traguardo… La messa in onda della mia prima serie girata interamente in italiano si avvicina.

Sono orgoglioso di aver lavorato con questo splendido gruppo, composto da professionisti, fantastici attori e tanti amici. Spero che il bellissimo feeling nato tra tutti noi "spacchi" lo schermo con la stessa forza con cui ci ha legato!

Allora forza Viola Come il Mare, dimostra a tutti quanta emozione proviamo e quanto amore abbiamo dedicato a questa serie.

Daje Viola!”.

Il trailer condiviso da Yaman ha fatto immediatamente il pieno di visualizzazioni ed ha ricevuto oltre 4 mila commenti a poco meno di un’ora dalla pubblicazione.

Viola come il mare: la trama

Can Yaman e Francesca Chillemi interpretano rispettivamente Francesco Demir, ispettore capo della Polizia, figlio di papà turco e mamma italiana, e Viola Vitale, ragazza che dopo aver vissuto a Parigi ritorna in Italia per vivere in Sicilia. Tornata sull’isola, si mette alla ricerca del padre ed inizia a lavorare come giornalista per una testata locale online. Il suo grande dono? La sinestesia cromatica, una sindrome neurologica poco conosciuta che le fa associare i colori alle emozioni. In questo modo riesce a percepire con estrema facilità l’animo delle persone che si trova difronte, aiutando l’ispettore Demir nella risoluzione dei casi più complicati.