A cura di Gilda Riga

Sembrava si trattasse esclusivamente di voci, ma a quanto pare i rumors su un possibile flirt tra Can Yaman e Francesca Del Fa si starebbero rivelando veritieri.

Nel corso del Filming Italy Sardegna Festival dello scorso giugno, durante il quale la star turca è stata premiata per il suo impegno nel sociale grazie all’opera della sua fondazione Can Yaman for Children, sembra che il protagonista della nuova fiction Viola come il mare, abbia legato con l’attrice Francesca Del Fa, la Venere Irene Cipriani de Il Paradiso delle Signore, anch’essa presente in Sardegna in occasione della kermesse cinematografica.

Can Yaman e Francesca Del Fa: è scoccata la scintilla?

Secondo i beninformati, i due avrebbero trascorso un bel po’ di tempo insieme anche lontano dalla location in cui si svolgeva il Filming Festival, e addirittura si ipotizza che tra loro possa essere scoccata la scintilla. A dare testimonianza degli incontri tra i due attori è stato il settimanale Vero, che ha pubblicato alcune immagini di Yaman e della Del Fa mentre passeggiano e chiacchierano amabilmente.

Chiariamo: gli scatti non sono assolutamente compromettenti, né tantomeno testimoniano che tra i due possa esserci del tenero, ma l’attore turco e la bella Francesca sembrano essere particolarmente in sintonia. Inoltre, c’è un altro dettaglio che non è passato inosservato: i due hanno iniziato rispettivamente a seguirsi su Instagram proprio al termine dell’evento in Sardegna a cui hanno partecipato.

D’altro canto, in una vecchia intervista la Venere de Il paradiso delle Signore ha dichiarato di avere una relazione con un uomo che, però, non fa parte del mondo dello spettacolo. Le cose sarebbero cambiate dopo l’incontro con Can Yaman? Staremo a vedere. Del resto, se son rose, fioriranno…