A cura di Gilda Riga

Can Yaman protagonista di uno spot per Disney Plus Turchia.

L’attore, che il prossimo autunno tornerà sugli schermi di Canale 5 insieme a Francesca Chillemi con l’attesissima fiction Viola come il mare, è anche uno dei volti di punta della piattaforma streaming approdata sulle sponde del Bosforo lo scorso 14 giugno.

Così come Hande Erçel, che ha girato un promo per il film d’animazione Up, realizzato dai Pixar Animations Studios in co-produzione con Walt Disney Pictures, anche Can è stato protagonista di uno spot per la promozione di The Walking Dead, famosa serie televisiva basata sull’omonima saga di fumetti scritta da Robert Kirkman.

Come si vede dal video postato dall’account Instagram di Disney Plus Turchia, Yaman vuole emulare il protagonista della serie Rick Grimes, e si sveglia nel cuore della notte imbracciando una mazza da baseball, pensando che potesse esserci un ospite “indesiderato” in casa, ma invece si tratta semplicemente del frutto della sua immaginazione.

Negli ultimi mesi, Can si sta sottoponendo a massacranti sessioni di workout in vista del primo ciak di El Turco, produzione targata proprio Disney Plus Turchia. Secondo alcune anticipazioni fornite dalla giornalista Oya Dogan, le riprese dovrebbero avere luogo tra Italia e Croazia.

El Turco: Hande Erçel protagonista femminile?

Ma chi affiancherà Can Yaman nel ruolo di protagonista femminile? Il nome più caldo è quello di Hande Erçel, l’amatissima Eda di Love is in the air, anche se alcune settimane fa la stampa turca ha riportato la notizia che la bellissima attrice starebbe pensando di abbandonare il progetto a causa di una presunta disparità di trattamento economico tra lei e Yaman (circa 84 mila euro ad episodio per quest’ultimo e 48 mila per la Erçel, una differenza di circa 36 mila euro).

Se le voci fossero confermate, la produzione si troverebbe orfana della protagonista femminile a poco tempo dall’inizio delle riprese. Non ci resta che attendere ancora alcune settimane per scoprire in che modo evolverà la vicenda.